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مستشار عباس: الاستخبارات الإسرائيلية انهارت أمام مجموعة من المقاتلين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:31 ص
مستشار عباس: الاستخبارات الإسرائيلية انهارت أمام مجموعة من المقاتلين مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش
أ ش أ

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أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش أن الاستخبارات الإسرائيلية انهارت أمام مجموعة من المقاتلين الذين يملكون إرادة الشعب الفلسطيني .

وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الأحد ـ " إن المقاومة أثبتت أن القوة العسكرية الإسرائيلية وحدها لا يمكن أن تكون قادرة على توفير الأمن والاستقرار" .

وأضاف: "الاحتلال هو سبب كل المأسي التي تعيشها المنطقة، والمقاومة هي رد فعل للاحتلال على مدى الفترة الماضية .. وعلى إسرائيل أن تدرك أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ".


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