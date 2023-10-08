هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.6% فى الختام بأولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 19357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 23177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 8107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة.