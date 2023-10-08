اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: رفع 2200 طن قمامة و12 طن أتربة بـ14 مركزا ومدينة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:18 ص
محافظ كفر الشيخ: رفع 2200 طن قمامة و12 طن أتربة بـ14 مركزا ومدينة تنظيف الشوارع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 
 
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين، لرفع القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزا ومدينة، مؤكداً على رفع 2200 طن قمامة، و12 طن  أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة الـ14، وجهاز النظافة بالمحافظة، موجهاَ بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة. 
 
 
جانب من رفع المخلفات بسيدي سالم
جانب من رفع المخلفات بسيدي سالم

جانب من رفع المخلفات
جانب من رفع المخلفات

رفع المخلفات بالرياض
رفع المخلفات بالرياض

رفع المخلفات بقلين
رفع المخلفات بقلين

مسح الشوارع
مسح الشوارع
 
 

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