محافظ بورسعيد يفتتح قاعات رياض الأطفال المطورة بمدرسة "أشتوم الجميل"

بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، قاعات رياض الأطفال المطورة بمدرسة «أشتوم الجميل»، وذلك في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التعليمية، ومدير المدرسة، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

وهنأ محافظ بورسعيد، الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق، متفقداً الفصول التعليمية بالمدرسة، موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

كما افتتح المحافظ، خلال تفقده المدرسة 4 قاعات «رياض أطفال»، بعد أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بسعة 36 طفل، مشيداً بأعمال التطوير التي شهدتها قاعات رياض الأطفال، والتي تأتي بالتزامن مع أعمال تطوير المدرسة.

ووجه المحافظ، بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشدداً على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

وكانت مدارس محافظة بورسعيد قد شهدت إقبالا كبيرًا من طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث استقبلتهم مدارسهم بالترحاب اللائق بهم.