محافظ بورسعيد يعقد مؤتمرًا شعبيًا احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. صور

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤتمرًا شعبيًا بقاعة السفيرة فايزه أبو النجا بديوان عام المحافظة، عقب وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الشهداء، وذلك ضمن احتفال محافظة بورسعيد بـ "اليوبيل الذهبي" لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى الأراضي المصرية وتخليداً لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية.

وتضمنت الاحتفالية الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة ،وعزف السلام الوطني والأغاني الوطنية، وبعض العروض الفنية للأطفال وطلاب المدارس للاحتفال بهذه الذكرى التاريخية، تخليداً لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية لغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشئ.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة بورسعيد، بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية، وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي مازالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.

وأكد المحافظ، أن الدولة تحرص دائما على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر تخليدا لشجاعة القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية واثبت للعالم أجمع أنه جيش قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة، من أجل استرداد سيناء الغالية بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة.

وأوضح، أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها، مقدمًا التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل استقرار البلاد، كما قدم التهنئة لأسر شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء هذا الوطن العظيم مؤكدا بان ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خالدة في الأذهان تعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة.