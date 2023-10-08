محافظ بنى سويف يفتتح الجلسة التوعوية بـ"رحلة الألف كيلو" لدعم الصحة الإنجابية

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الجلسة الافتتاحية، لجلسة التوعية ضمن محاور مبادرة "رحلة الألف كيلو"، والتى تنفذها الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بعنوان "اسبقى بخطوة"، وتتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع وزارة الصحة، وتستهدف تمكين المرأة، ودعم الصحة الإنجابية، وذلك فى حضور: الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتعليم الطبى، الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، اللواء سامى توفيق عضو مجلس النواب، الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن، الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، هانى الجويلى رئيس المدينة،وعدد من التنفيذيين ورجال الدين، وقدم الجلسة التى أقيمت بنادى المهندسين رانيا علوانى المدير التنفيذى للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وفى كلمته رحب محافظ بنى سويف، بالضيوف من وزارة الصحة والجمعية المصرية، معربًا عن سعادته وحرصه على المشاركة فى هذا اللقاء الهام، الذى يتم عقده على أرض بنى سويف، ضمن فعاليات مبادرة " رحلة الألف كيلو" لاسيما وأن بنى سويف المحطة الثانية للمبادرة بعد الإسكندرية، مؤكدا دعمه الكامل لأية مبادرات أو فعاليات تهتم فى المقام الأول بتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين عامة والمرأة خاصة، موضحا أن بنى سويف تعتبر من المحافظات التى شهدت نقلة نوعية فى المنظومة الصحية من خلال إنشاء وإحلال وتطوير مستشفيات عامة ومركزية ونوعية، وهو ما يضاف إلى رصيد الدولة وإنجازاتها فى القطاع، سواء من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمبانى أو المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة، مشيرًا إلى الإنجاز الذى حققته الدولة المصرية فى مجال علاج فيروس سى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أخذ زمام المبادرة، لتصبح مصر من الدول الرائدة فى هذا المجال سعياُ لإعلان مصر خالية من المرض خلال فترة وجيزة.

كما أثنى المحافظ على المبادرة،التى تستهدف توعية السيدات بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وهو ما يعزز من التوجه نحو الطب الوقائى والتشخيص المبكر لاكتشاف المرض فى مراحله الأولى وهو ما يسهم بشكل كبير فى القضاء على المرض، مثمنا دور الجمعية المصرية باعتبارها من الجمعيات الأهلية العامة فى مجال توصيل الفكر الطبى والتوعية،، مشيرًا إلى أن بنى سويف كانت من المحافظات السباقة فى تعزيز دور العمل الأهلى والتطوعى، منوها عن أول وثيقة عمل أهلى لتوحيد جهود المجتمع المدنى والتى تشارك فيها حاليا 100 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك فى اطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقناعته بأهمية المجتمع المدنى فى دفع رؤية مصر 2030 التنموية، وضرورة العمل كفريق واحد فى مختلف الملفات والقضايا وفى كل الميادين.

وخلال الفعالية تم استعراض أهداف ومحاور وخطة العمل بالمبادرة، التى يتم تنفيذها على عدة مراحل،و تشمل 3 محاور رئيسية،المحور الأول متعلق بتوعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات والريفيات بالتضامن والصحة على تعزيز الوعى الطبى لديهن، بشكل سليم للسيدات، والثانية خاصة بتدريب الطاقم الطبى الخاص بعيادات "الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم" التى تم تجهيزها بمركزى بنى سويف وببا، لتدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، بجانب التمكين الاقتصادى من خلال تدريب السيدات على ريادة الأعمال وتشجيعهن على عمل مشروعات.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعنق الرحم، أن من أهداف المبادرة "رحلة الألف كيلو متر" تدريب الكوادر الطبية الموجودة فى وزارتى التضامن الاجتماعى الصحة والسكان، وكذلك تدريب الرائدات المجتمعيات، مشيرا إلى أن الرحلة هدفها التدريب والتوعية والتمكين، ويتضمن التدريب على الوسائل الأفضل لمنع الحمل، وفحص عنق الرحم، وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم، حيث تم " منذ بدء عمل الجمعية فى 2020" تدريب نحو 1000 طبيب وتوعية أكثر من 2 مليون سيدة،وفحص 5000 سيدة، منوها عن افتتاح وتجهيز 2 عيادة بمدينة بنى سويف ومركز ببا، والتى سوف تقدم الخدمة خلال أسبوع من اليوم، مضيفًا أن الجمعية قامت " خلال اليومين الماضيين" بتدريب 60 طبيبًا و400 رائدة تابعة للتضامن و200 رائدة من الصحة بمحافظة بنى سويف.