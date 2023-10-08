استمرار حملات التفتيش المستمرة لرفع الوصلات الخلسة لمياه الشرب ببنى سويف

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استمرار أعمال لجان الخلسة على مستوى الفروع تحت إشراف رئيس القطاع التجارى لمنع أى تعدى غير قانونى يحدث من قبل المواطنون على شبكات المياه ومتابعة ما تم عمله من مخالفات ومحاضر بكافة الطرق القانونية التى تحافظ على حقوق الشركة كاملة.

قامت إدارة الخلسة بالشركة بقطع الوصلات الخلسه بجميع مراكز المحافظة، ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لرفع الوصلات الخلسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لتستطيع الشركة القيام بدورها على الوجه الأمثل، وتوعية المواطنين بالآثار السلبية للتعدى على خطوط المياه أو الصرف الصحى دون الرجوع للشركة ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث نوهت الشركة أنه فى حال وجود أى مخالفات الاتصال بالخط الساخن من هاتف أرضى أو محمول على 125.