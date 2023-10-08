محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رصف وتمهيد الطرق فى المجمع الحكومي للمحافظة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأحد، الأعمال الجارية فى المجمع الحكومي المميكن للمحافظة، وذلك للوقوف على موقف التشطيبات النهائية الجارية، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة رصف مدخل المجمع الحكومي واستكمال أعمال اللاندسكيب والتشجير بمحيط المنشآت الحكومية وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية، وسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بالمباني التابعة لعدد من الجهات الحكومية.