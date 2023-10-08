محافظ المنوفية يفحص طلبات وشكاوى المواطنين ويكلف بإجراءات عاجلة حيالها

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستمع محافظ المنوفية إلى طلب مواطن بناحية كفر المصيلحة يلتمس توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى منزله الكائن بأحد الشوارع الجانبية، موجهاً رئيس حي شرق شبين الكوم بالتواصل مع المواطن واتخاذ اللازم تجاه طلبه والعرض عليه في ضوء اللوائح المنظمة، فيما وافق المحافظ على طلب مواطن بالباجور يلتمس تجديد ترخيص الكشك الخاص به مراعاة لظروفه الصحية ومساعدته على تحمل أعباء المعيشة وتوفير مصدر رزق ثابت له ولأسرته.

وخلال اللقاء، أحال محافظ المنوفية شكوى معلمة بالإدارة التعليمية بالباجور تتضرر من التعنت ضدها مما يلحق الضرر بها ويؤثر على سير عملها إلى إدارة الشئون القانونية بالديوان العام للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وأكد محافظ المنوفية استمرار لقاءاته اليومية بجموع المواطنين والاستماع لمطالبهم وسرعة حلها ، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.