محافظ المنوفية يعلن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دروتها الرابعة لعام 2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في الفترة من 1 أكتوبر الجاري وحتي 31 ديسمبر 2023 ، في مجالات" القصة القصيرة ، الشعر ، التأليف المسرحي ، الرسم ، العزف علي آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي ، الغناء ، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية".

وأشار المحافظ، إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم الي فئتين عمرتين ، الفئة العمرية الأولي من سن 5 وحتي 12 عام ، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتي 18 سنة ، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه ، وتهدف الجائزة الي للإكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والإبتكار ، وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم علي التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني .

وتتضمن شروط المسابقة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن 18 سنة ميلادية ، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين ، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخري ، وللإستعلام والاستفسار عن الجائزة والإطلاع عن شروط المسابقة يرجي الدخول علي صفحة "جائزة الدولة للمبدع الصغير".