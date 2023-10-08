محافظ المنوفية يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها الكاملة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمستشار الهندسى للمحافظة، ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وتفقد محافظ المنوفية مقر مركز الشبكة الوطنية للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة والمعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، وأشار المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمها وفقًا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية، وتضم غرفة الاجتماعات ومنطقة العمل وغرفة مدير والتحكم والطاقم الأمنى المشترك، هذا وتم إجراء اتصال مرئى كتجربة عملية على أرض الواقع من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا، وتهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظى معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.

وتتميز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بتقديم العديد من الخدمات والإمكانيات المتنوعة ومنها ( أنظمة ومستشعرات والتتبع الآلى أفراد ومركبات، ومجموعات تخاطب صوتية ومرئية ومكالمات هاتفية مؤمنة، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والرعاية الصحية وربط الكاميرات والمستشعرات ونقل الصورة الثابتة والمتحركة ونقل فيديو مباشر والاستجابة السريعة للأحداث).

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء تفقد المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وخلال اجتماعه مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح يوم الجمعة الماضى، ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا عاجلًا لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة فى هذا الشأن، حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبو الغار المشرف العام على وحدة التدخل السريع، والمستشار الهندسى، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات الخدمية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من الجهات المعنية، ومدير الإدارة الفنية، ومديرى إدارات الأزمات والشئون القانونية والتخطيط والتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتى تهدف فى المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة بمركز الشبكة الوطنية الموحدة وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية واستمرار الربط والتنسيق المتكامل لتفعيل الاتصال المؤمن مع المركز المركز الرئيسى، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات بالنزول ميدانيًا وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات الهندسية المتواجدة بالحملات بنطاق المحافظة، على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية.

كما كلف المحافظ رئيس شركة المياه ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد بيان شامل يتضمن عدد المحطات المعالجة والرفع ومحطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بتشكيل لجنة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية المشرف العام على وحدة التدخل السريع، مديرى إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة والإدارة الفنية بالديوان العام، على أن تتولى اللجنة فحص وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية بنطاق المحافظة وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن والعرض عليه، هذا وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنظيم اصطفاف لكافة المعدات بواقع 3 وحدات محلية ومديرية خدمات كل 10 أيام تمهيدًا للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات.