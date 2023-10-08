محافظ الدقهلية تشكيل لجنة للمرور على الوحدات المحلية لجاهزية لإدارة الأزمات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا بالجهاز التنفيذى بالمحافظة، للوقوف على مدى استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كافة المعدات.

وأشار "مختار"، إلى أن أجهزة المحافظة بذلت جهود كبيرة فى ملف الأزمات والكوارث من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانية، بالإضافة إلى تشكيل لجان مسبقة للمرور على الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه.

وقرر "المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور على كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف على مدى جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فنى بمدى كفائتها، بالإضافة إلى مراجعة مراكز الأزمات ومدى جاهزيتها وقدرة العالمين بيها على إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسى بالمحافظة.

ووجه "مختار"، بسرعة حصر وفحص كافة المعدات بالحملة الميكانية للوحدات المحلية وصيانتها وتكهين المعدات الغير صالحة للعمل، وإعداد بيان مفصل بعدد المعدات وانواعها والحالة الفنيه لها.

كما وجه "المحافظ" بعقد دورات تدريبية على اعلى مستوى لكافة العالمين بمراكز الأزمات بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معاها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسى بالمحافظة بالوضع الراهن وقت الأزمة.

ووجه "مختار" بمراجعة كافة إدارات الأزمات بالوحدات المحلية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكه الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وإعداد تجارب محاكاة مع المركز الرئيسى بالمحافظة.

كما أكد "المحافظ" على أن إدارة أى أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق على أسس فنية وعلمية مدروسة، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسبًا لوقوع أى أزمة أو كارثة لقدر الله.

ومن جهة أخرى وجه "مختار" لوكيل وزارة التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة ضبط وتخفيض الأسعار من خلال فتح منافذ جديدة دائمة بنطاق الوحدات المحلية والمرور على كافة المنافذ والمحال العامة لضبط الأسعار وتخفيضها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على اى أزمة أو كارثة طبيعية، وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.