"أطباء الدقهلية" تعلن نقل مقر إجراء انتخابات النقابة لاستاد المنصورة

أعلن الدكتور أحمد عصام، الأمين العام لنقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، قرار اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، عقد انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية لأطباء الدقهلية بمقر استاد المنصورة الرياضى الجمعة 13 أكتوبر 2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً وذلك بدلا من مقر نادى الأطباء بمدينة طلخا.

وقال أمين عام نقابة أطباء الدقهلية فى تصريحات صحفية، اليوم، أن اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء تضع النزاهة والشفافية والحيادية منهاجاً لها بدءاً من اختيار الإشراف القضائى على الانتخابات مروراً بإعلان كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ بدء الإعلان عن فتح باب الترشح.

وأوضح أن اللجنة العامة للانتخابات توضح لأطباء مصر عامة وأطباء الدقهلية خاصة بعض الأمور الذى شابها اللبس وتناولتها بعض المنشورات بأنه لم يتم تشكيل لجنة فرعية من مجلس نقابة أطباء الدقهلية لإدارة الانتخابات بالمحافظة كما هو متبع، نظراً لأن اللجنة التى تم تشكيلها كانت بمعرفة هيئة مكتب نقابة أطباء الدقهلية بالمخالفة للقانون الذى أوجب تشكيل اللجنة بمعرفة مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية وهذا ما نفاه رسمياً بعض أعضاء مجلس نقابة أطباء الدقهلية.

وأشار إلى أن بيان النقابة العامة للأطباء أوضح تضمن اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة مكتب نقابة الدقهلية لأحد الأعضاء والذى تقدم باعتذار عن انضمامه إليها كما ضمت عضو آخر مؤكل عن أحد المرشحين ولا يجوز له أن يكون عضواً فى لجنة الإشراف على الانتخابات.

ولفت إلى أنه جرى رفع دعوتين قضائيتين لإيقاف إجراءات انتخابات الأطباء من بعض المرشحين استناداً إلى أنهما قاما بتقديم أوراق ترشحهما على مستويات انتخابية مختلفة إلى اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة مكتب نقابة الدقهلية ولم يدرج اسميهما فى قائمة المرشحين على هذين المستويين، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوتين، مما يؤكد صحة قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد اللجنة المشار إليها.

وعن إجراء الانتخابات بمقر ستاد المنصورة الرياضى نوه الأمين العام لأن بيان النقابة العامة للأطباء، أوضح نص القانون 45 لسنة 1969 الخاص بإنشاء نقابة الأطباء ولائحته التنفيذية على إجراء الانتخابات بمقار النقابات الفرعية الانتخابية بعواصم المحافظات، ولما كان نادى الأطباء بالدقهلية فى أحد مراكز المحافظة (طلخا) وليس فى عاصمة الدقهلية (المنصورة)، وحرصاً على قانونية إجراء الانتخابات وبطلان الطعن عليها فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات التمسك بنص القانون حرفياً بإقامة انتخابات نقابة أطباء الدقهلية بعاصمة المحافظة المنصورة.