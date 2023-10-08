محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة حصر المعدات للوقوف على الحالة الفنية

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمدن القناة، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الطرق والكبارى المنطقة الثانية، ووكيل وزارة الطب البيطرى، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بالمحافظة، مديرى عموم مديريات "الطرق، الإسكان والمرافق، الصحة، التضامن الاجتماعى، الحماية المدنية، مرور الإسماعيلية، مرفق الإسعاف، فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، الزراعة، مرفق مياه هيئة قناة السويس، الشركة المصرية للاتصالات، شركة تاون جاس، هندسة السكة الحديد، الحملة الميكانيكية بالمحافظة".

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من الاجتماع هو متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال جولته التفقدية يوم الجمعة الماضية، لمركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة؛ للتأكد من جاهزية غرف إدارة الأزمات المركزية بالمحافظات لإدارة أى أزمة، والتى تضمنت عددًا من التكليفات لمراجعة كافة المعدات والسيارات والإمكانات بالمحافظات وإجراء الصيانات اللازمة للوصول إلى نسبة كفاءة 100% استعدادًا لمواجهة الطوارئ والأزمات والقدرة على التعامل معها. مشيرًا إلى ما أوضحه رئيس الجمهورية، من التنسيق الكامل للشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة الموجودة فى القيادة الاستراتيجية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية جميع رؤساء المراكز والمدن ومديرى عموم المديريات الخدمية والقطاعات المختلفة بالمحافظة بسرعة حصر المعدات والمهمات والعناصر الفنية بكل جهة، مع ضرورة إيضاح كفاءة المُعَدَّة وقدرتها على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات وتقديم يومية حالة فنية لكل جهة، لإمكانية تفقدها من قِبل اللجان الفنية الهندسية.

كما أوصى محافظ الإسماعيلية بتنسيق الحماية المدنية مع كافة المنشآت الحكومية بالمحافظة للمرور والتأكد من توافر عوامل الحماية الكاملة وتنفيذ خطط الإخلاء، والتأكد من أمن وسلامة المنشآت، وتشكيل فِرق مدربة لمجابهة والحد من إخطار الحرائق.

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعته المستمرة لهذا الملف، موجهًا التنفيذيين بالالتزام بالتوقيتات التى تم تحديدها حتى يتم التعامل مع أى مشكلة قد تظهر أولًا بأول.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه كافة المحافظين وإعطائهم فرصة لمدة شهرين، لرفع كفاءة كافة الأجهزة والمعدات الهندسية فى المحافظة المسؤولة عنها، وذلك عبر حوار خاص بالفيديو كونفرانس مع المحافظين؛ للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن الرئيس السيسى على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة فى هذا الشأن.