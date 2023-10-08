هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفدا من البنك الدولى بمنشآتها بالإسماعيلية.. صور

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد رفيع المستوى للبنك الدولى، وذلك بعدد من منشآتها بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة أنه تأتى الزيارة فى إطار الإطلاع على آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، ودعم التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية وتعزيز نظام التأمين الصحى الشامل.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إن الزيارة استهلت بجولة داخل الأقسام المختلفة لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، ثم مركز طب أسرة السلام، حيث تم الإطلاع على العديد من الأقسام والتعرف على الخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ، والأشعة، والنفايات والمفرمة، وقسم الحسابات والمطالبات، وعيادات طب الأسرة

وفى غضون الزيارة، تم عقد اجتماعات مع ممثلى إدارات رضاء المنتفعين، ومكافحة العدوى، والنظم والمعلومات، والشؤون المالية، والتعرف على آليات عملهم، كما تم تفقد النظام الإلكترونى وآليات المستخدمة لإدارة وتحصيل المطالبات، وهو ما يضمن تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة وحوكمة، وتبادل المعلومات بدقة بين مقدمى الخدمات الصحية وممولى الخدمة فى هيئة التأمين الصحى الشامل.

واستمرت الزيارة بالإطلاع على جهود الميكنة والتحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية، والتى تهدف إلى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أفضل، كما تم التأكيد على التزام هيئة الرعاية الصحية بتطبيق معايير الجودة وتحقيق رضاء المستفيدين.

وأشاد الوفد بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، بدءًا من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى الخدمات الصحية الثانوية والثالثية فى المستشفيات من خلال نظام الإحالة، مثمنًا التحول الرقمى للخدمات، الذى يضمن بدوره تسهيل حصول المواطنين عليها.

وضم وفد البنك الدولى عددًا من الخبراء والاستشاريين فى مجالات التأمين الصحى الشامل والجوانب الاجتماعية وبناء القدرات والبيئة الصحية، رافقهم خلال الجولة الدكتور مازن علاء الدين، مسؤول ملف التعاون الدولى بهيئة الرعاية الصحية، وكان فى استقبالهم الدكتور محمد سامى حامد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور على رفعت، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.