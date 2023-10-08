متى يتم اللجوء للجراحة لعلاج خشونة الرقبة؟.. استشارى جراحة العظام يوضح

كتبت إيناس البنا

يتسبب الجلوس فترات طويلة مع عدم تحريك الرقبة والكتفين بصورة دورية كل 30 دقيقة إلى إصابة الكتف بالتيبس وقد يتسبب في خشونة ومشاكل في غضروف الرقبة وقد يمتد الأمر إلى تدخل جراحي لعدم قدرة الأدوية العلاجية مع العلاج الطبيعي على السيطرة على المشكلة.

الدكتور بهاء مقلد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري جامعة القاهرة، أن هناك عدة أسباب تعمل على ضعف كفاءة الغضروف بالجسم، أهمها التدخين حيث يعمل التدخين السلبى والإيجابى على ضعف وتقليل كفاءة الغضروف إلى النصف، والعمل المكتبى فترة طويلة مع الجلوس دون تحريك مفاصل جسمك، أيضا استخدام الموبايل فترات طويلة وأخيراً السمنة.

وأشار استشارى جراحة العظام في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أنه يتم عادة اللجوء للحل الجراحى في الحالات التى تعانى من الألم المزمن في الرقبة والكتف دون التحسن على العلاج الدوائى والعلاج الطبيعى لمدة استمرت 3 أشهر ويكون الحل خلال عملية جراحية في الرقبة، أو يكون الغضروف ضاغط على العصب مما يتسبب في الألم المزمن، وأشهر جراحة هى استئصال الغضروف العنقي من الأمام وتركيب دعامة صناعية حيث يتم استئصال الغضروف المتضرر، ويمكن للمريض أن يتحرك بعد 4 إلى 5 ساعات بعد الجراحة ويمكن العودة إلى حياتك الطبيعية بعد أسبوعين من الجراحة .

وأضاف أن 90% من المرضي الذين يعانون من خشونة الغضروف ومشاكله يتحسن المرضى بالعلاج الدوائى والعلاج الطبيعى ولكن يجب اتباع نمط حياه صحى مع تغير وضعيات النوم والوسادة الخاصة بك لتكون ملائمة لوضع الرقبة