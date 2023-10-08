متحف الحضارة يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بعدد من الفعاليات.. صور

فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط عددا من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية .

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن المتحف يحرص على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع خاصة النشء والشباب، وذلك من خلال إعداد برنامج ثقافى وفنى يليق بهذا الحدث، بالإضافة إلى توعية المواطنين بهذا النصر العظيم، وغرس قيم الولاء والانتماء بين مختلف الأجيال.

كما أشارت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن المتحف حرص على تنوع الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية التى يقدمها لزائريه لتناسب مختلف الفئات العمرية من المجتمع والتى تعمل على تنمية مهارات الشباب والأطفال.

وخلال هذه الفعاليات افتتح الدكتور أحمد غنيم معرضا مؤقتا بعنوان "سلاسل المجد العسكرية المصرية عبر التاريخ " وذلك بقاعة النسيج المصرى بالمتحف والذى سيستمر لمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للشئون الأثرية، أن المعرض يضم مجموعة من مقتنيات المتحف المتميزة ونماذج لأسلحة والتى تعرض لأول مرة، وصور فوتوغرافية وأفلام وثائقية تحتفى بتطور العسكرية المصرية وتاريخها وبطولاتها الخالدة مثل معارك كل من مجدو وقادش وحطين وعين جالوت وختاماً بحرب أكتوبر المجيدة، التى سطرها المصريون بأرواحهم على مر التاريخ، حيث يعد الجيش المصرى أقدم مؤسسة عسكرية عبر العصور.

كما نظم قسم التراث بالمتحف فعالية ثقافية تراثية بعنوان "ذاكرة النصر"، والتى تُسلط الضوء على أشكال من الفنون والممارسات التعبيرية التى وثقت الانتصارات المصرية الخالدة، حيث أشارت الأستاذة نانسى عمار أخصائى تراث وتواصل حضارى بالمتحف، أن هذه الفعالية تضمنت معرضاً وثائقياً عن حرب أكتوبر بمشاركة جريدة الأهرام وعرض أعداد من الجرائد اليومية التى وثقت أحداث الحرب، كما شاركت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بعرض مجموعة عملات تذكارية تم إصدارها احتفالاً بمرور 50 عاماً على انتصار أكتوبر، وميداليات تذكارية تؤرخ لأحداث وانتصارات مرت بها مصر.

وأضافت الأستاذة منار حسن أخصائى تراث وتواصل حضارى بالمتحف، أنه تمت على هامش الفعالية إقامة معرض للمقتنيات والكتب والمجلات الوثائقية والطوابع التذكارية عن حرب أكتوبر المجيدة، من أرشيف الكشافة المصرية، وذلك بجانب العديد من الورش الحيّة، والفقرات الفنية المتميزة.