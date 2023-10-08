ماذا تفعل البلازما الغنية بالصفائح الدموية في علاج بعض الأمراض؟.. استشاري يوضح

كتبت فاطمة ياسر

البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي عبارة عن دم بشري يتم فصل مكوناته للحصول على تركيز عالي من الصفائح الدموية مما يزيد من تركيز عوامل النمو التي قد تسرع عملية التعافي من الإصابات وتقلل الألم لتحسين علاج الأنسجة وتسريع شفاء الأنسجة اللينة، كالعضلات والأوتار والأربطة.

ويتم أخذ البلازما الغنية بالصفائح الدموية من عينة دم المصاب، ثم يتم حقن هذا المحلول في المنطقة المستهدفة وقد يستخدم الطبيب الموجات فوق الصوتية لتوجيه الحقن، والغاية من ذلك زيادة تركيز بروتينات حيوية تسمى عوامل النمو في المنطقة المصابة لتسريع عملية التعافي.

وذلك وفقا لتصريح خاصة لتصريح خاص لـ"اليوم السابع"، من الدكتورعبد العظيم الحفني أستاذ المناعة - كلية الطب جامعة عين شمس الذي أكد أنه يتم إستخدام حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية بهدف علاجي للعديد من الحالات، ومن أبرز هذه الحالات ما يأتي:

-تسريع شفاء إصابات الأوتار والأربطة والعضلات والمفاصل:

من فوائد حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية أنها قد تكون قادرة على علاج مجموعة من الإصابات والحالات العضلية الهيكلية، حيث يعاني الرياضيون غالبًا من الإصابات المزمنة التي تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، مثل إصابات الأوتار المزمنة، وتبين أن إضافة البلازما إلى نظام العلاج يمكن أن يساعد في تحفيز عملية الشفاء وتقليل الألم وتمكين العودة إلى الأنشطة في وقت قصير.