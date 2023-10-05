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مستشار الرئيس للصحة يكشف أهداف المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:44 م
مستشار الرئيس للصحة يكشف أهداف المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما سيحقق  الإكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الحيوية داخل جمهورية العربية ويضمن تأمين احتياجات الدولة من هذه الأدوية الحيوية التي لا يوجد لها بديل مما يقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. 
 
وتابع : المشروع  تنفيذاً لرؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لامتلاكالدولة المصرية القدرة في جميع المجالات.
 
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية أن المشروع يستهدف  تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى دعم النظام الصحي المصري وما له من مردود إيجابي على صحة المريض المصري.
 
كما يستهدف المشروع تطوير ودعم الخبرة المصرية للتعامل مع البلازما ومشتقاتها وتابع : تصنيع مشتقات البلازما طبقا لأعلى معايير الآمان والجودة العالمية كما أنه يعمل على تحقيق الريادة في صناعة وإنتاج وتوزيع الأدوية المشتقة من البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلي توطين الصناعة ونقل هذه التكنولوجيا الدقيقة داخل مصر  والكشف والمسح الطبي الدوري للمواطنين.
 
يذكر أن البلازما هي السائل المائل للاصفرار من الدم وتتكون من 90% ماء و 7% بروتينات، و3% عناصر أخرى. و تُعدٌ البلازما التي يتم الحصول عليها من عملية التبرع، المصدر الوحيد لهذه البروتينات التي يتم تصنيعها عن طريق عملية دقيقة تخضع لأعلى معايير الجودة والسلامة إلى أدوية حيوية تستخدم لعلاج العديد من الحالات النادرة والمزمنة و هي ما تسمي "مشتقات البلازما".
 
 

الصحة

البلازما

تصنيع مشتقات البلازما

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