قانون جديد يسهل الهجرة والعمل في ألمانيا .. تعرف على الشروط

أعطت الحكومة الألمانية، موافقتها النهائية على قانون يهدف إلى تسهيل انتقال العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبى إلى البلاد فى يوليو من هذا العام، ومن المتوقع أن يدخل جزء من القانون حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وبعد الموافقة، قالت السلطات أنه من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ على ثلاث خطوات فى نوفمبر 2023 ومارس 2024 ويونيو 2024، وهذا يعنى أن بعض أجزاء القانون التى ستسمح للعمال المهرة من دول ثالثة بالانتقال إلى ألمانيا سيتم تنفيذها فى أقل من شهر، مما يسهل هجرة العمل ومكافحة نقص العمالة.

وفى حين أن التغييرات فى قانون هجرة العمال المهرة ستركز بشكل أساسى على العمال من خارج الاتحاد الأوروبى الحاصلين على تدريب غير أكاديمى، فقد شددت السلطات الألمانية على أنه سيتم أيضًا تخفيف القواعد الحالية للمهنيين المؤهلين الحاصلين على شهادات جامعية.

وكما توضح يورونيوز، فإن إحدى خطط ألمانيا لمكافحة النقص فى العمالة هى تقديم ما يسمى "بطاقة الفرصة"، وستستخدم بطاقة الفرصة نظام النقاط للسماح للعمال ذوى المهارات المطلوبة المحددة بالانتقال إلى ألمانيا بسهولة أكبر، وهذا النظام الذى يعتمد على النقاط سيأخذ فى الاعتبار المؤهلات، والعمر، والخبرة المهنية، ومهارات اللغة الألمانية، بالإضافة إلى الروابط مع ألمانيا، وبمجرد الحصول عليها، ستكون البطاقة بمثابة تصريح إقامة.

وبناءً على الصناعات التى تحتاج إلى العمال، ستحدد ألمانيا حصصًا كل عام، وسيُطلب من الراغبين فى الانتقال إلى البلاد استيفاء ثلاثة من المعايير الأربعة المذكورة أدناه حتى يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على المخطط: وهى أن يكون حاصل على شهادة جامعية أو تدريب مهنية، ولديك ثلاث سنوات من الخبرة المهنية، وأن يكون لديك مهارات فى اللغة الألمانية أو دليل على الإقامة سابقًا فى ألمانيا، وأن يكون عمرك 35 عامًا أو أقل، كما ستسمح بطاقة الفرصة أيضًا للأشخاص بدخول ألمانيا والبحث عن عمل أثناء وجودهم فى البلاد بدلًا من التقدم من الخارج.

وتماشيًا مع التغييرات التى تخطط ألمانيا لإجرائها، سيتم أيضًا الاعتراف بالمؤهلات المهنية بموجب قواعد أكثر سهولة.

وعلاوة على ذلك، سيُسمح أيضًا للباحثين عن عمل المؤهلين الحاصلين على درجات علمية أو شهادات مهنية بالبقاء فى الدولة لمدة تصل إلى عام بغرض البحث عن عمل، وخلال الوقت الذى يبحث فيه الأجانب عن عمل بدوام كامل، سيُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة فى الأسبوع.

وبالإضافة إلى ما سبق، سيكون من الأسهل أيضًا على العمال إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا، وسيكون من الأسهل عليهم أيضًا الحصول على الإقامة، ولم يتم بعد إضفاء الطابع الرسمى على تفاصيل المخطط، لكن من غير المتوقع أن تصبح بطاقة الفرصة متاحة نهاية العام الجارى، أى أن غالبية القواعد الميسرة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من المرحلة الثانية التى من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فى مارس المقبل.