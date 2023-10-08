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فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:48 م
فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئه الوطنيه للانتخابات
كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجي - تصوير حسن محمد

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تقدم منذ قليل، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة للهيئة الوطنية للانتخابات .
 
وحصل "زهران" على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 25 عضوا بمجلس النواب، وشملت التزكيات نواب الحزب المصرى الديمقراطى، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.
 
وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري .
 
وعقب تقديم  أوراق الترشح رسميا تتولى لجنة تلقى أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة وعد التزكيات أو تأييدات المواطنين باستخدام أجهزة الماسح الضوئي .
 
وتتمثل المستندات المطلوبة فى صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
 
وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وكانت قوات الأمن القاهرة عززت من تواجدها أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بشارع القصر العينى، فى أول أيام فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.
 
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.
 
وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم  13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
 
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية.
 
وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
 
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