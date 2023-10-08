عبد السند يمامة يصل مجلس النواب لتسلم نماذج التزكية بانتخابات الرئاسة.. صور

كتب أمين صالح

وصل منذ قليل، الدكتور عبد السند يمامة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الي مجلس النواب، وذلك لتسلم تزكيات النواب له تمهيدا للتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.

ويشترط القانون إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.