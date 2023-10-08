ضبط صاحب مخبز تصرف فى كميات من الدقيق المدعم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف مدير أمن كفرالشيخ، من ضبط صاحب مخبز بلدى بمدينة قلين، تبين أنه تصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم، لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 7 تجار يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بمراكز ومدن المحافظة، بعد الشكاوى المتعددة للمواطنين من ارتفاع أسعار السجائر خاصة المحلية منها، تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت حملة التموين بقيادة رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، "ر.م.أ"، 55 سنة، صاحب مخبز بلدى مدعم بمدينة قلين، تبين من مراجعة السجلات أنه تصرف فى 650 كيلو دقيق لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبطت حملة التموين 7 من أصحاب محلات البقالة وبيع السجائر بمدينة دسوق يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة وبعضهم يبيع بأسعار مضاعفة، بما يساوى 250 جنيهًا فى القاروصة الواحدة من السجائر المحلية، حيث تم ضبط التجار، "ح.م.ح"، 43 سنة، و"أ.م. ر"، 45 سنة، و"م.أ.ع"، 38 سنة، و"ي.أ.ع"، 44 سنة.

كما تم ضبط "س.ع.أ"، 39 سنة، و"م.م.ع"، 27سنة، و"م.ص.م"، 42 سنة وجميعهم أصحاب محلات بقالة وبيع سجائر بمدينة دسوق، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.