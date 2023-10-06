ضبط طن دقيق بلدى مدعم و2.5 طن سكر قبل البيع فى السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ برئاسة رئيس مباحث التموين من ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم لدى صاحب مخبز بمدينة قلين قبل تهريبها للبيع في السوق السوداء، كما تمكنت الحملة من ضبط كمية السكر مجهولة المصدر في مصنع حلوى بدون فواتير ولا بيانات بمدينة دسوق.

وضبطت حملة التموين، "م.أ.أ" ، 52 سنة ، صاحب مخبز بلدى بمدينة قلين، وعثر بحوزته فى المخبز على طن دقيق بلدى مدعم لم يتم تشغيلها فى صناعة الخبز، بهدف تهريبها للبيع في السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين، "م.ع.أ" ، 35 سنة، صاحب مصنع حلوى بمدينة دسوق وبحوزته 2.5 كيلو سكر بدون فواتير ولا بيانات لتشغيلها في صناعة الحلوى وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.