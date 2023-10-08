زيادة انتشار "بق الفراش" في إسبانيا بنسبة 71% العام الجارى

فاطمة شوقى

تنتشر حشرات "بق الفراش" بشكل كبير في أوروبا الأمر الذى يثير قلقا بالغا، وفى إسبانيا زاد انتشارها بنسبة ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 71% العام الجارى، حسبما قال موقع لا انفورماثيون الإسبانى.

وأشار الموقع إلى أن هناك العديد من أنواع بق الفراش، رغم أن أكثرها شيوعاً وإزعاجاً هو ما يسمى ببق الفراش (Cimex lectularius)، والذي يظهر عادة ليلاً ويعض الناس، تنجذب لحرارة أجسامهم ورائحتها، وما تحتويه من ثاني أكسيد الكربون.

يتغذى بق الفراش، الذي يبلغ حجمه بضعة مليمترات، على دماء الإنسان والحيوان، ويعيش عادة في الزوايا والمساحات الصغيرة المخفية، حيث يتجنب الضوء. وهي موجودة بشكل خاص في غرف النوم.

منذ يناير 2020، تعلن الشركات الإسبانية المتخصصة في مكافحة الحشرات أنها سجلت زيادة مستمرة في أعداد بق الفراش، مما يضطرها إلى تكثيف إجراءاتها للسيطرة على أعداد هذه الحشرة المزعجة.

تشعر إسبانيا بحالة من القلق بسبب انتشار "بق الفراش" الذى انتشر بشكل كبير في فرنسا في عدة أماكن منها مترو باريس والحالات والقطارات فائقة السرعة ومطار شارل ديجول، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليست إسبانيا، ولكن أعربت المكسيك عن مخاوفها من انتشار هذه الحشرات ووضعت السلطات الصحية كليات مختلفة في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك في حالة تأهب بسبب وجود هذه الحشرات.

ويقدر خبراء الصحة الفرنسيون أن عُشر المنازل الفرنسية كانت تعاني من مشكلة بق الفراش في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب عادةً عملية مكافحة الآفات تكلف عدة مئات من اليورو ويجب تكرارها كثيرًا.

وحث مجلس مدينة باريس حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على المساعدة في مكافحة تفشي المرض، بما في ذلك عن طريق إنشاء فرقة عمل محددة.