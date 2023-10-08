اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:44 م
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زراعة الأشجار ودهان البلدورات ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب بلطيم.. صور

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:52 م
زراعة الأشجار ودهان البلدورات ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب بلطيم.. صور دهان الأرصفة بمركز شباب بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوم بيئي تطوعي" بمراكز شباب بلطيم بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركز شباب بلطيم " بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم  في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أن فرق أندية التطوع والفتاة قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات البلدورات وبوفية المركز.

شارك الشباب باليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب بلطيم،  بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارةالمشروعات، تنفيذ باسم سعيد، مسئول أندية التطوع وغادة راشد، مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

تشجير حول الملعب الخماسي ببلطيم
تشجير حول الملعب الخماسي ببلطيم

 

دهان الأرصفة بمركز شباب بلطيم
دهان الأرصفة بمركز شباب بلطيم

 

زراعة الاشجار بمركز شباب بلطيم
زراعة الاشجار بمركز شباب بلطيم

 

 


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