اليوم السابع
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رصف طريق دسونس فى البحيرة بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:25 م
رصف طريق دسونس فى البحيرة بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه رصف طريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة واستئناف أعمال رد الشيء لأصله، وذلك لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ،مع حصر جميع الطرق التى تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة الأهالى.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة أعمال رصف استكمال طريق دسونس 105 من ترعة المحمودية فى اتجاه الطريق الزراعى بمركز أبو حمص بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه وذلك ضمن أعمال رد الشيء لأصله.

 


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