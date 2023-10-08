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رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق اسم إيهاب الضباعنى على صالة متحدى الإعاقة للألعاب

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:52 م
رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق اسم إيهاب الضباعنى على صالة متحدى الإعاقة للألعاب إيهاب الضباعني
بنى سويف هانى فتحى

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قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إطلاق اسم إيهاب الضباعني نائب مدير كلية الآداب، والذى وافته المنية صباح اليوم، على صالة متحدى الإعاقة للألعاب الرياضية بمجمع التعليم الصناعي.
 
وأوضح رئيس الجامعة ، أن القرار جاء تقديرا لما قدمه من اهتمام واسع وكبير في خدمة ذوي الهمم داخل وخارج الجامعة، وتجسيدا لجهوده المبذولة وتواصله الدائم والمستمر مع ذوي الهمم وعمله على إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها ، فضلا عن حرصه الشديد  فى إقامة المسابقات الرياضية والثقافية والفنية لمتحدي الإعاقة ليس على مستوى الجامعة فحسب ، بل على مستوى محافظة بني سويف بأكملها.
 
 

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