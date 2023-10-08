طب أسنان جامعة بنى سويف الأهلية تكرم أوائل دفعة 2022/2023

نظمت كلية طب الأسنان جامعة بني سويف الأهلية، حفل استقبال طلاب الفرقة الأولى دفعة 2023/2024، تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة أسماء سري الجمل منسق عام الكلية، وخلال الاحتفالية تم تكريم أوائل دفعة الفرقة الأولى للعام الجامعى 2022/2023، وبعض الطلاب المتميزين، في حفل بهيج تقديرًا لاجتهادهم وتفوقهم.

ووجه الدكتور منصور، التهنئة للطلاب الأوائل والمتميزين على تفوقهم وهنئهم بالعام الجديد، كما رحب بالطلاب الجدد، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً، مطالباً أبناءه الطلاب بضرورة الاهتمام بالجانب العملي الخاص بالدراسة، مؤكداً أن الكلية توفر كل الوسائل والإمكانات اللازمة لخدمة العملية التعليمية من معامل وأجهزة حديثة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تقديم خدمة تدريبية مميزة لتأهيلهم لسوق العمل.