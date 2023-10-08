دراسة: قلة النوم تزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما تكون الخيارات الغذائية السيئة هي الأساس لارتفاع ضغط الدم، لكن دراسة جديدة نُشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم، تحذر من أنه لا ينبغي تجاهل عوامل نمط الحياة الأخرى أيضًا منها النوم.

ووجد البحث المنشور في موقع "express"، أن النساء اللاتي ينمن أقل من 7 إلى 8 ساعات في الليل أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومما يثير القلق أن ارتفاع ضغط الدم هو مقدمة لمشاكل صحية خطيرة تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية ، لذلك من المهم تقليل احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومراقبة عوامل الخطر لديك.

بالنظر إلى 66122 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 25 و42 عامًا، قام فريق البحث بجمع بيانات حول عمر المشاركين، والعرق، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، والنظام الغذائي، ونمط الحياة، والنشاط البدني، وتاريخ انقطاع التنفس أثناء النوم، والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم.

ولم يكن جميع المشاركين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في بداية الدراسة ولكن تم تقييم قراءاتهم كل عامين.

أثناء متابعة الدراسة، أصيبت حوالي 25987 امرأة بارتفاع ضغط الدم، وكان أولئك الذين ناموا أقل من سبع إلى ثماني ساعات أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم .

علاوة على ذلك، كان المشاركون الذين واجهوا صعوبة في النوم والاستمرار فيه أكثر عرضة للقراءة العالية، ومع ذلك، فإن الاستيقاظ في الصباح الباكر لم يكن مرتبطا بهذا الخطر المتزايد.

في حين أن الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين النوم وخطر ارتفاع ضغط الدم لا تزال غير معروفة، أوضح الباحثون أن صعوبات النوم يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي يمكن أن تزيد من احتباس الصوديوم ، وتصلب الشرايين، والنتاج القلبي، مما يضع أساسًا ضارًا لارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات في دورة النوم والاستيقاظ يمكن أن تؤثر أيضًا على انقباض الأوعية الدموية واسترخائها.

ومع ذلك، لاحظ فريق البحث أيضًا أن النساء اللاتي يعانين من صعوبات في النوم لديهن مؤشر كتلة الجسم أعلى، ونشاط بدني أقل، ونظام غذائي أسوأ، في المتوسط. وكان من المحتمل أن يدخن بعضهم ويشربوا أيضًا.

أحد قيود الدراسة هو أن الباحثين لم يتمكنوا من جمع البيانات حول جودة النوم إلا في نقاط زمنية محددة طوال فترة الدراسة، والآن، يأملون في التحقق مما إذا كانت أدوية النوم يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على ضغط الدم وتوسيع نطاق عملهم ليشمل الرجال