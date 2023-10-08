دراسة تؤكد إمكانية السيطرة على مرض التصلب المتعدد بعلاجات سرطان الدم

كتبت أمل علام

توصلت الدراسة إلى أن علاج الجهاز المناعي المستخدم في علاج سرطانات الدم يمكن أن يعالج الشكل الشائع من مرض التصلب العصبي المتعدد.

وقال الباحثون، إن العلاج "يمكن أن يفيد عددًا أكبر من مرضى التصلب المتعدد"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت.



العلاج باستخدام العلاج المناعى فى مرضى التصلب المتعدد

تشير دراسة إلى أن العلاج الذي يستخدم عادة لعلاج سرطانات الدم عن طريق "إعادة ضبط" الجهاز المناعي يمكن أن يبطئ تطور شكل شائع من مرض التصلب المتعدد (MS)

وقال الباحثون إنهم يأملون في أن يتم "إدراج العلاج كمعيار للرعاية" في علاج مرض التصلب العصبي المتعدد في المستقبل.

يهدف زرع الخلايا الجذعية الذاتية المكونة للدم (aHSCT) إلى تحفيز الجهاز المناعي للمريض، يتم الحصول على خلايا الدم من نخاع العظام أو الدم ثم يتم إعادة إنتاجها بعد العلاج الكيميائي، يمكن أن تساعد هذه العملية في إبطاء تقدم مرض التصلب العصبي المتعدد الانتكاسي، وفقًا لدراسة سويدية .

تشير النتائج إلى أن المرضى سيستفيدون من العلاج بالخلايا الجذعية، وأن هذا النوع من العلاج بالخلايا الجذعية يمكن إجراؤه بأمان في بيئة سريرية، مما يمثل أداة سريرية قوية لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد بنجاح واستعادة الوظيفة ونوعية الحياة للمرضى، ومع ذلك، بعد كل انتكاسة، يمكن أن تصبح إعاقتهم أسوأ من ذي قبل.

كان الأشخاص المشمولون في الدراسة مصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد لأكثر من 3 سنوات وتلقوا حصتين من العلاج القياسي، ولم تجد الدراسة أي دليل على نشاط المرض لدى 73% من الذين عولجوا بعد 5 سنوات، وفي 65% بعد 10 سنوات.

ومن بين 149 مريضًا كانوا يعانون من بعض الإعاقة في البداية، تحسن 54% منهم، وظل 37% مستقرًا، و9% ازدادوا سوءًا، في المتوسط، كان المرضى ينتكسون 1.7 مرة في العام السابق للعلاج، وبعد العلاج، كان متوسط ​​معدل الانتكاس مرة واحدة كل 30 عامًا.

وقال الفريق إن النتائج التي توصل إليها، والتي نشرت في مجلة جراحة الأعصاب والطب النفسي، "تؤكد دراستنا النتائج التي لوحظت في التجربة العشوائية الوحيدة التي أجريت حتى الآن، ونحن نعتقد أن العلاج بالخلايا الجذعية يمكن أن يفيد عددًا أكبر من مرضى التصلب المتعدد ويجب إدراجه كمعيار رعاية لمرض التصلب العصبي المتعدد النشط للغاية.

وفقا لجمعية التصلب العصبي المتعدد في المملكة المتحدة، هناك أكثر من 130.000 شخص يعانون من هذه الحالة في المملكة المتحدة ويتم تشخيص 7000 منهم حديثًا كل عام، تشمل الأعراض التعب وتشنجات العضلات والألم، بالإضافة إلى مشاكل في الرؤية والحركة والتفكير والتحدث والبلع.

وقالت الدكتورة ألينا بانس، أستاذ علم الوراثة بجامعة هيرتفوردشاير، إن الإعاقة الناجمة عن مرض التصلب العصبي المتعدد هي نتيجة تلف أو تدهور مادة المايلين التي تغلف وتحمي أعصاب الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، مضيفة، إنه على الرغم من أن زرع الخلايا الجذعية الذاتية المكونة للدم AHSCT يمكنها توليد خلايا الدم فقط (من جميع الأنواع) وليس خلايا الجهاز العصبي، فإن إعادة ضبط الجهاز المناعي يوقف الهجوم المستمر على المايلين، مما يعطي فرصة لخلايا الإصلاح المتخصصة التي تسمى سلائف الخلايا قليلة التغصن لتجديد المايلين التالف، ومع ذلك، فإن إمكانية الإصلاح ومداه يعتمدان على شدة المرض، ولهذا السبب، كما تشير الدراسة، يكون التأثير على الإعاقة أكبر كلما انخفضت شدة المرض".

وأضاف الدكتورة بانس أن أحد قيود الدراسة السويدية هو "غياب مجموعات المراقبة التي عولجت فقط بالعلاجات المنتظمة" مما "يجعل من الصعب تقييم حجم تأثير العلاج المناعى

ومع ذلك، فقد استشهدت بتجربة تقارن بين العلاج بزرع الخلايا الجذعية الذاتية المكونة للدم AHSCT والعلاج المعدل للمرض (DMT)، والتي أظهرت "آثارًا إيجابية مماثلة من حيث الوقت الطويل لتطور المرض ونتائج أفضل.

وأضافت: "تشير النتائج إلى أن المرضى سيستفيدون من العلاج بالخلايا الجذعية، وأن هذا النوع من العلاج بالخلايا الجذعية يمكن إجراؤه بأمان في بيئة سريرية، مما يمثل أداة سريرية قوية لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد بنجاح واستعادة الوظيفة ونوعية الحياة للمرضى".

وقالت الدكتورة سارة رولينجز، المديرة التنفيذية للأبحاث والشؤون الخارجية في جمعية مرض التصلب العصبي المتعدد: تخضع عملية زرع الخلايا الجذعية الذاتية المكونة للدم AHSCT من هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمعايير أهلية صارمة وقد يكون من الصعب الوصول إليها، يرى بعض الأشخاص نتائج تغير حياتهم، توفر هذه الدراسة المزيد من الأدلة حول كيف يمكن أن تساعد في إبطاء تطور الأعراض.

يعيش أكثر من 130 ألف شخص مع مرض التصلب العصبي المتعدد في المملكة المتحدة وهناك علاجات متعددة متاحة، لكننا ما زلنا لا نعرف ما يكفي عن كيفية مقارنة فعالية زرع الخلايا الجذعية الذاتية المكونة للدم AHSCT مع علاجات DMT الأكثر فعالية .

كما حثت الدكتورة سارة رولينجز المرضى على النظر في دراسة StarMS، التي تبحث في فعالية عمليات زرع الخلايا الجذعية مقارنة بأحدث تقنيات العلاج بعقارDMT.

سيتم إجراء عمليات زرع الخلايا الجذعية لبعض المرضى المشاركين في التجربة إذا كان لديهم "فشل العلاج الدوائي لمرض التصلب المتعدد النشط للغاية" أو كعلاج الخط الأول للمرضى الذين يعانون من مرض التصلب المتعدد العدواني.

سيم إعطاء الآخرين علاجات دوائية أظهرت نتائج واعدة في التجارب السريرية - ألمتوزوماب، أو أوكريليزوماب، أو أوفاتوموماب، أو كلادريبين.

وأضافت الدكتورة رولينجز: "هذه النتائج الجديدة مشجعة ولكنها تلاحظ فقط كيفية تطور الإعاقة بعد الإصابة بمرض HSCT، وبالتالي تعزز الحاجة إلى تجارب عشوائية محكومة تقارن بين زرع الخلايا الجذعية، وعلاجات DMT الأكثر فعالية.