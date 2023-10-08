حياة كريمة.. تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع عدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بمرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، إضافة لخطة مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية 2022/2023، بجانب أعمال صيانة الطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية المقرر تنفيذها ضمن خطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء، وموقف الاعتمادات المالية، وآليات تسريع العمل بهذه المشروعات لإنهائها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحسين رجب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، والدكتورة مروة أحمد محمد مدير وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وإسلام عبد التواب منسق مشروعات "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من مهندسى هيئة الطرق، وممثلى شركات المرافق، والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

وتناول الاجتماع، متابعة تنفيذ أعمال مشروعات الرصف بعدد من الطرق المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذا مشروعات رصف الطرق بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، التي تعد من الطرق ذات الكثافات المرورية العالية، ومنها طريق الفيوم / القاهرة، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق وادي الريان / الشلالات، وطريق دائري الفيوم / إطسا، وطريق الفيوم / إطسا / قلهانة.