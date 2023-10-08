حملات مكبرة بأسيوط ودمياط وأسوان

كتب إيهاب المهندس

شنت أجهزة الامن حملات أمنية مكبرة، بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

في أسيوط تم ضبط (43) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (13 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – طبنجة – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم لــ 23 منهم معلومات جنائية")

كما ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة (6 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية")، تنفيذ (406) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

وفيما تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بأسوان، وضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,100 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (5 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية")، ضبط قضيتين سلاح نارى، عبارة عن (2 فرد محلى عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (2متهمين)، تنفيذ (820) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

كما ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بدمياط، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام –– كمية من مخدر الهيروين – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (8 متهمين لـ"7 منهم معلومات جنائية").