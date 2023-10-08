اليوم السابع
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حكاية وطن.. التخلص الآمن من 7091 طن مخلفات ومعالجة 430 طن زيوت × 9 سنوات

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:00 م
حكاية وطن.. التخلص الآمن من 7091 طن مخلفات ومعالجة 430 طن زيوت × 9 سنوات وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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رصد كتيب مؤتمر "حكاية وطن" ما بذلته الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجهودات فى القطاع البيئي، حيث قامت وزارة البيئة بدور هام خلال الفترة الماضية، فى إطار تعزيز دور مصر فى ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمي، بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة كان أهمها

 فى مجال المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة تم:

-إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

-التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص

-التخلص من حوالى كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.

-التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

-الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

-تقنين أوضاع عدد (15) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.

-تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوى وسماد عضوي.

 


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