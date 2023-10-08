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حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تؤكد أَسر 30 إسرائيليا حتى اللحظة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:28 م
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تؤكد أَسر 30 إسرائيليا حتى اللحظة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة
كتب أحمد جمعة

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أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، الأحد، أنه لدى حركة الجهاد فقط أكثر من 30 أسيراً إسرائيلياً حتى اللحظة، مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف تل أبيب.

وأشار النخالة في خطاب له إلى أن أسرى الجهاد الإسلامي من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، موضحا أن عناصر حركة الجهاد قضت على العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 413 مواطناً منهم 78 طفلا و 41 سيدة بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريحاً منهم 213 طفلا و 140 سيدة، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ خطة الطوارئ وتؤكد أن كافة الإدارات والوحدات والمرافق الصحية الحكومية والأهلية تعمل في حالة اتزان لتأدية واجبها تجاه شعبها خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم.

أكدت الصحة الفلسطينية ان الطواقم الطبية اكتسبت خبرات كبيرة استطاعت من خلالها التعامل مع حجم ونوعية الاصابات جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى تسجيلها 8 مجازر على الاقل حتى اللحظة بحق العائلات، راح ضحيتها نحو 54 مواطناً

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى اشتداد العدوان الإسرائيلي الذي يزيد المشهد الصحي تعقيدا مع ما تعانيه غزة من عجز كبير في الادوية والمستهلكات الطبية والوقود جراء الحصار الإسرائيلي، لافتة إلى أن استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحديا أمام المنظومة الصحية وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في الاقسام الحساسة.

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي وكافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والإنسانية، مؤكدة حاجتها إلى تحركا عاجلا من كافة الجهات لدعم احتياجات الصحة الفلسطينية الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية والوقود والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية.


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