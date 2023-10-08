حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة أموال مواطن بالخليفة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة والسرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين فنى تكييف - مقيم بمحافظة المنيا، وعاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، حيث أقر الأول بانتحال الثانى بالاشتراك مع آخرين، صفة رجال شرطة والاستيلاء منه على مبلغ مالى، عملات أجنبية، حال تواجده بمحل الواقعة وسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، واتفقا على التقابل بمحل الواقعة لتغيير المبلغ المالى المشار إليه بالجنيه المصرى.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الثانى بالاشتراك مع 3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وضبط سيارة ميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.