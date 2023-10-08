اليوم السابع
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حبس الأب المتهم بإنهاء حياة نجله فى الشرقية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:10 ص
حبس الأب المتهم بإنهاء حياة نجله فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قررت نيابة أبو كبير العامة، اليوم، حبس الأب المتهم بإنهاء حياة نجله إثر إصابته بطعنة نافذة بالجهة اليسرى من الصدر إثر مشادة بينهما.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول أحمد ال ال، 25 سنة، نجار مقيم بمركز أبو كبير، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى، مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية. وحدوث وفاته.
 
وتبين من التحريات الأولية مقتل الشاب على يد والده، وذلك على إثر نشوب مشادة  بينهما،تم ضبط الأب المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18586 جنح أبوكبير لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة في مركز شرطة أبو كبير قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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الشرقية

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