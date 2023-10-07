مصرع شاب من الشرقية غرقا فى مياه مصيف جمصة

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء استحمامه فى مياه بحر جمصة بمحافظة الدقهلية، وتكثف عدد من فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن جثمان الشاب، بعدما جرفه التيار ولم يعثر على جثمانه حتى الآن.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق شاب في بحر مدينة جمصة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الغريق يدعى أحمد محمد شعبان شطا، ويبلغ من العمر 17 عاما، مقيم بقرية منشأة بن العاص بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت رئاسة مدينة جمصة، قد أعلنت عن إغلاق الشاطئ في 30 سبتمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء موسم الصيف، وحذرت المواطنين من نزول البحر بسبب الرياح، وإنتهاء أعمال فرق الإنقاذ