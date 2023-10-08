جنايات فوه تنظر اليوم قضية قاتل صديقه بكفر الشيخ بسبب خلافات على 100 جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد محمد، رئيس المحكمة والدائرة الأولى، وعضوية المستشارين هيثم محمود حسن أبوحطب، وأحمد عبد السلام عبد الحسيب مقلد، نظر أولى جلسات قاتل صديقه بسبب خلافات بينهم على 100 جنيه بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وذلك فى أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2023 جنح مركز قلين والمقيدة برقم 2344 لسنة 2023 كلى كفر الشيخ، حيث كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ قد أحالت م. ر ع. ع. أ، 23 عام طالب ومقيم قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين إلى المحاكمة لأنه فى يوم 6 يوليو من العام الحالى قتل المجنى عليه "سمير ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه.

كما تبين من أوراق القضية أن المتهم وضع مخططا للإقدام على ما ينطوى عليه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وتوجه إلى حيث أيقن بتواجد المجنى عليه المتوفى وعاجله بطعنة وضربه عدة ضربات بالسلاح الأبيض، استقرت بصدره ومواضع مختلفة من جسده محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية كما حاز المتهم سلاح أبيض سكين دون مصوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.