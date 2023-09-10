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السجن المشدد 10 سنوات لصيادين لتجارتهما في المواد المخدرة بكفر الشيخ

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:52 م
السجن المشدد 10 سنوات لصيادين لتجارتهما في المواد المخدرة بكفر الشيخ محكمة جنايات كفر الشيخ - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد حسين المر، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، اليوم الأحد، حضوريا بمعاقبة صيادين من إحدى قرى مركز مطوبس بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات والمخدرات التي ضبطت أثناء القبض عليهما، وذلك في أحداث القضية رقم 12177 لسنة 2023 جنح  مركز شرطة مطوبس والمقيدة برقم 2242 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كلا من "ر.م.ر.ا"، محبوس ، 42سنه، صياد من إحدى قرى مركز مطوبس، و"م.ع.ع.م"، محبوس، 36سنه، من إحدى قرى مركز مطوبس، لأنهما بتاريخ 25 يونيو الماضي حازا واحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وكانت معلومات أكدتها التحريات قد وردت المقدم حامد القرضاوي، مفتش مباحث فرع غرب كفر الشيخ بأن المتهمين يقومان بترويج الحشيش المخدر بقصد الاتجار علي زبائنهم بدائرة مركز مطوبس، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم اصطحاب قوة من المباحث والتوجه لمحل إقامتهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيك به 12 قطعة حشيش، هاتفين محمول، مبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بحوزته علي علبه معدنيه بها 40 قطعة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

 وفي التحقيقات أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار في الحشيش، والمبلغ المالي حصيلة ذلك، والتلفونات للاتصال بعملائهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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