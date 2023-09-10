السجن المشدد 10 سنوات لصيادين لتجارتهما في المواد المخدرة بكفر الشيخ

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كلا من "ر.م.ر.ا"، محبوس ، 42سنه، صياد من إحدى قرى مركز مطوبس، و"م.ع.ع.م"، محبوس، 36سنه، من إحدى قرى مركز مطوبس، لأنهما بتاريخ 25 يونيو الماضي حازا واحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وكانت معلومات أكدتها التحريات قد وردت المقدم حامد القرضاوي، مفتش مباحث فرع غرب كفر الشيخ بأن المتهمين يقومان بترويج الحشيش المخدر بقصد الاتجار علي زبائنهم بدائرة مركز مطوبس، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم اصطحاب قوة من المباحث والتوجه لمحل إقامتهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيك به 12 قطعة حشيش، هاتفين محمول، مبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بحوزته علي علبه معدنيه بها 40 قطعة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي التحقيقات أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار في الحشيش، والمبلغ المالي حصيلة ذلك، والتلفونات للاتصال بعملائهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.