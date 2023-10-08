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جامعة الإسكندرية تنظم ماراثون وقافلة طبية بمناسبة اليوم العالمى للقلب

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:09 م
جامعة الإسكندرية تنظم ماراثون وقافلة طبية بمناسبة اليوم العالمى للقلب قافلة طبية بمناسبة اليوم العالمى للقلب بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أطلق المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، ماراثون بمناسبة اليوم العالمى للقلب، والذى يعقد للعام الثانى على التوالى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

 

وأشارت الدكتورة هبة محمود القاضى عميد المعهد العالى للصحة العامة جامعة الإسكندريةعأن الماراثون تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وأن الإحتفالية تهدف إلى دعم يوم القلب العالمى، ويستهدف تحقيق وعى عالى لدى المجتمع السكندرى، كما يستهدف تعزيز السياحة والمشاركة المستدامة مع البيئة الطبيعية فى الإسكندرية، وبالطبع التركيز الأكبر على الصحة العامة والرياضة. 

 

وأعرب الدكتور فهمى شارل، رئيس قسم الصحة المهنية وطب الصناعات بالمعهد، عن سعادته بتنظيم ماراثون رياضى عالمى بهذا الحجم، وهو ما يؤكد على قدرة الجامعة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية بالإسكندرية". جدير بالذكر أن الماراثون تلاه تنظيم قافلة طبية فى إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، أمام مبنى المعهد العالى للصحة العامة، ضمت نخبة من الأطباء المميزين، وقامت بتقديم خدمات الكشف والتحاليل المجانية لعدد كبير من أهالى منطقة الحضرة البحرية بالإسكندرية. 

 

شارك فى القافلة الدكتورة إنجى الغيطانى وكيل المعهد لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نسرين النمر وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.


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