تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بالسيدة زينب

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة فى دائرة قسم السيدة زينب.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكن من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية) واعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.