تعليم الفيوم تحصد المركز الثانى بمسابقة تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الفنية) فى مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية النشاط الصيفى 2023م (القطاع الثالث).

وحقق مركز تنمية القدرات والمبدعين بإدارة غرب الفيوم التعليمية، المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

وتقدمت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية وهمهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية.

وفاطمة ابراهيم موجة عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم، وتوجية التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم التعليمية ووفاء فيصل موجة أول التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم، وفريق العمل المشرف على مركز تنمية القدرات والمبدعين، وقدمت رسالة شكر وتقدير لجميع الطلبة والطالبات المشاركين بإبدعاتهم فى أعمال مركز تنمية القدرات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وتحقيق المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة.