اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الفيوم تحصد المركز الثانى بمسابقة تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:10 م
تعليم الفيوم تحصد المركز الثانى بمسابقة تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية مركز تنمية القدرات
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الفنية) فى مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية النشاط الصيفى 2023م (القطاع الثالث).

 

وحقق مركز تنمية القدرات والمبدعين بإدارة غرب الفيوم التعليمية، المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

 

وتقدمت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية وهمهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية.

 

وفاطمة ابراهيم موجة عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم، وتوجية التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم التعليمية ووفاء فيصل موجة أول التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم، وفريق العمل المشرف على مركز تنمية القدرات والمبدعين، وقدمت رسالة شكر وتقدير لجميع الطلبة والطالبات المشاركين بإبدعاتهم فى أعمال مركز تنمية القدرات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وتحقيق المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

 

مركز تنمية القدرات
مركز تنمية القدرات

 


تعليم الفيوم

المسابقات التعليمية

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة