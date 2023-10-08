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تعزيزات أمنية بمحيط الهيئة الوطنية لليوم الرابع من فتح باب الترشح للانتخابات

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:18 ص
تعزيزات أمنية بمحيط الهيئة الوطنية لليوم الرابع من فتح باب الترشح للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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شهد اليوم الرابع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، تعزيزات أمنية، حيث كثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العينى، أثناء عملية تقديم الاوراق الخاصة بالمرشح الرئاسي.

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح.

وعقب تقديم الاوراق رسميا تتولى لجنة تلقى أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة وعد التزكيات أو تأييدات المواطنين باستخدام أجهزة الماسح الضوئي .

وتتمثل المستندات المطلوبة فى صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أعلن امس السبت عن تلقى اللجنة أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتى قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزى الممثل القانوني حيث احضر برفقته تزكيات 424 من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى مليون و130 الف و105 تأييد من المواطنين وثقوها بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى.

من ناحية أخرى تواصل لليوم الرابع عشر على التوالي مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والبالغ عددها 217 مكتبا والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية عملها .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم  13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية.

وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.


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