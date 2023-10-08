تحرير 120 محضرا خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الحملات التموينية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، من تحرير 120 محضراً تموينياً متنوعاً خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، بالتعاون مع مديرية التموين والصحة، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 120 محضراً متنوعاً منها 80 مخالفة تموينية ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان )، و40 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم وجود شهادات صحية- عدم الإعلان عن الأسعار- غش تجار- وضبط سلع منتهية الصلاحية).

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.