ضبط دواجن مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن رجال مباحث التموين في الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع مجهولة المصدر، وأسفرت الحملة عن ضبط تاجر بحوزته كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط مالك مخزن لإدارته بدون ترخيص، واحتكار سلع غذائية، لبيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الحملة التي استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط كمية من الزيت المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.