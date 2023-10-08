"بطولات مجيدة وجمهورية جديدة" ندوة تثقيفية بآداب الزقازيق عن انتصارات أكتوبر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الآداب بجامعة الزقازيق، تحت إشراف وحضور الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "انتصارات أكتوبر بطولات مجيدة .. وجمهورية جديدة"، وذلك بقاعة المناقشات بالكلية بالدور الأرضى.تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور سامى عبد العال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم وثائقي يقدم ملخصا عن حرب أكتوبر المجيدة وتحقيق النصر.

أدار الندوة الدكتور عماد مخيمر أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب الأسبق، حيث حاضر خلالها نخبة من أساتذة الكلية ممن شاركوا فى تحقيق النصر فى حرب أكتوبر 1973 وهم : الدكتور محمود قمر الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ، الدكتور عبد الفتاح إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الاجتماع، الدكتور محمد عاطف زعتر الأستاذ المتفرغ بقسم علم النفس ، الدكتور محمود عبد الحفيظ الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية.

واستعرض المحاضرون خلال الندوة تجربتهم خلال الحرب، والملاحم البطولية التى قام بها جنود مصر البواسل، وخطط الخداع الاستراتيجي والتخطيط لحرب أكتوبر المجيدة، والأحداث التي تلت الحرب والتي تجسد شجاعة وبسالة الجندي المصري.

وخلال كلمته أكد الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية أن الدولة المصرية تسير قُدماً نحو مستقبل مشرق، بتضافر جهود المخلصين من أبنائها، مؤكداً ضرورة أن نكون جميعاً يداً واحدة في البناء والتنمية، وأن نستفيد من دروس حرب أكتوبر المجيدة، وأن نحافظ على أرض سيناء التي رُويت بدماء شهدائنا الأبرار، داعياً في ختام كلمته بأن يحفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء.

ومن جانبه رحب الدكتور عماد مخيمر بجميع الحضور ، مقدما الشكر لاتحاد طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر وجميع المشاركين فى تنظيم الندوة ، مشيرا إلى أن انتصار أكتوبر المجيد أظهر المعدن الحقيقي للشعب المصري في وقوفه خلف جيشه الوطني، ورفضه للهزيمة وتحمله كافة الصعاب من أجل تحقيق النصر.

وفى ختام الندوة قدم المحاضرون نصائح للشباب ، مؤكدين أنهم أمل مصر ومستقبلها، وأن روح النصر جاءت من خلال العقيدة الخالصة للجنود وبسالتهم في ميدان الحرب.