بدء الانتخابات البرلمانية فى لوكسمبورج ثانى أصغر دولة بالاتحاد الأوروبى

بدأت الانتخابات البرلمانية في لوكسمبورغ يوم الأحد، ويمكن لمن يحق لهم التصويت الإدلاء بأصواتهم فى حوالى 740 مركز اقتراع فى الدوقية الكبرى، ويبقى السؤال هو ما إذا كان الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب والذى يتولى السلطة منذ عام 2013، بقيادة الليبرالى كزافييه بيتل مع الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر، قادرًا على الحفاظ على أغلبيته.

ووفقًا لأحدث استطلاع، قد يكون هناك ما يكفى لنسخة جديدة من التحالف، الذى كان ممثلا آخر مرة فى البرلمان بـ 31 مقعدا، ومع ذلك، من الممكن أيضًا تغيير الحكومة بمشاركة حزب الشعب الاجتماعى المسيحى، الذى يدخل السباق مع المرشح الأول لوك فريدن، وبحسب الاستطلاعات فهو الطرف الأقوى.

ويدعى نحو 284 ألف ناخب مؤهل للتصويت فى لوكسمبورغ، والتصويت إلزامى فى ثانى أصغر دولة فى الاتحاد الأوروبى التى يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 660 ألف نسمة: بلغت نسبة المشاركة حوالى 90 % فى عام 2018، وبالإضافة إلى ذلك، يحق لنحو 88 ألف لوكسمبورغ يعيشون فى الخارج التصويت، ومع ذلك، لا يشترط عليهم التصويت.

وتغلق مراكز الاقتراع الساعة الثانية بعد الظهر، وبسبب العملية الانتخابية المعقدة، والتى يمكن فيها أيضًا منح الأصوات لمرشحين فرديين من أحزاب مختلفة، فمن غير المتوقع ظهور النتائج حتى المساء.