جامعة كفر الشيخ تحصد 4 مراكز أولى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ ، في فئة المشروعات كبيرة الحجم.

والمركز الاول فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) والمركز الاول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية (غير الهادفة للربح) والمركز الاول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والتي تمت تحت إشراف الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن جامعة كفر الشيخ حصدت 10 مراكز من جملة 18 مركز على مستوى المحافظة ، مؤكداً أن تلك المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف رئيس الجامعة، شملت المشروعات الفائزة طبقا للفئات، فئة المشروعات كبيرة الحجم، فاز مشروع "التخلص من الكتل الحيوية النباتية الموجودة فى قشر الأرز ومخلفات قصب السكر وإنتاج مواد السيليكون النانوية واستخدامه فى تصنيع المصباح الثنائي" بالمركز الاول معهد النانو تكنولوجي الدكتور علا محمد البردى والفريق، وفاز مشروع "كبسولة حيوية ذكية من ثاني اكسيد الكربون وصافي انبعاث صفري" المركز الثاني كلية الزراعة الدكتور السيد بلال والفريق.

وأضاف رئيس الجامعة، أما فئة المشروعات المتوسطـة، فاز مشروع "تجميع ورد النيل وانتاج مواد نانومترية من مستخلصاته لمعالجة مياه الصرف وبعض الأغراض الطبية "المركز الثاني معهد النانو تكنولوجي الدكتور علا البردى والفريق، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة فاز مشروع طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة المركز الثاني كلية الهندسة المهندس احمد عماد الدين لطفي والفريق، أما فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فاز مشروع روبوت ذاتي الحركة للتخلص من العشب الضار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية باستخدام الحاسب الآلي المركز الاول كلية الهندسة دكتورة غادة همســـة والفريق.

وأضاف دسوقي، أما فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامةـ فاز مشروع الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الالكتروني فى تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملتها المسايرة للموضة طبقا لرؤية مصر 2030" المركز الاول كلية التربية النوعية دكتورة مروة خنافر والفريق، وفاز مشروع نظام ذكي لتحلية وتنقية المياه يعمل كليا بالطاقة الشمسية" المركز الثاني كلية الهندسة الدكتور عبدالله وجيه والفريق.

أما فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فاز مشروع "نقل البيانات وتأمينها عن طريق الضوء باستخدام تقنية ال LiFi" بالمركز الاول كلية الهندسة المهندس أحمد طارون والفريق، ومشروع - الصيدلية الذكية – كلية الذكاء الاصطناعي دكتور صيام والفريق، ومشروع - المصعد الذكي – كلية الذكاء الاصطناعي أنس عبد العظيم والفريق.

وأكد دسوقي، كما فاز مشروع " طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة" بمشروع السفير لمحافظة كفر الشيخ هذا العام .

وتم عرض مشروع السفير فى احتفالية تكريم مشروعات المحافظة بمحافظة المنوفية من خلال مشرف المشروع د. غادة هميســه، ومشاركة الطلاب أحمد عماد الدين لطفي، والطالب أحمد محمد الطارون.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى ضرورة الاهتمام بآليات نشر ثقافة التغير المناخي والتحول الأخضر والاستدامة بالجامعة، وزيادة وعى الطلاب بالتغير المناخية وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة والمناخ، وتنفيذ المشروعات البحثية.