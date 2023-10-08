اليوم السابع
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انطلاق أكبر ماراثون رياضى للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر فى جامعة سوهاج

الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:49 م
انطلاق أكبر ماراثون رياضى للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر فى جامعة سوهاج طلاب جامعة سوهاج بالمسيرة
سوهاج محمود مقبول

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انطلقت بجامعة سوهاج اليوم، أكبر مسيرة وماراثون رياضي في تاريخ الجامعات المصرية احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة وتأييداً لانجازات الدولة المصرية، حيث شارك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، فى الماراثون الرياضي الذى بدأ من أمام مبني الإسكان الطلابي بمقر الجامعة الجديد، مروراً بكليات التجارة، التربية الرياضية، الحقوق، الآداب، والتربية، وصولاََ إلى بوابة الجامعة الرئيسية، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة من جميع الكليات، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائهم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
 
وقال رئيس الجامعة، إن الاحتفالات تضمنت أيضاً تحرك مسيرة حاشدة من منسوبي الجامعة، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية وطلاب من أجل مصر، والتى أنطلقت من أمام كلية التجارة وصولًا إلى المركز الدولي للمؤتمرات، مشيداً بالحشد الهائل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين حملوا أعلام مصر مرددين الهتافات والأغاني الوطنية المعبرة عن النصر والعزة، ودعم القيادة السياسية لإستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار لصالح الأجيال القادمة.
 
أكبر مسيرة طلابية بجامعة سوهاج
أكبر مسيرة طلابية بجامعة سوهاج

إنطلاق مسرة الطالبات
إنطلاق مسرة الطالبات

جامعة سوهاج تحتفل باليوبيل الذهبى
جامعة سوهاج تحتفل باليوبيل الذهبى

رئيس الجامعة والنواب بالمسيرة
رئيس الجامعة والنواب بالمسيرة

رئيس الجامعة ونائبه بالمسيرة
رئيس الجامعة ونائبه بالمسيرة

رئيس الجامعة يشارك فى المسيرة
رئيس الجامعة يشارك فى المسيرة

طلاب جامعة سوهاج بالمسيرة
طلاب جامعة سوهاج بالمسيرة

مارثون الطلاب
مارثون الطلاب

مسيرة طلابية بجامعة سوهاج
مسيرة طلابية بجامعة سوهاج

 


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